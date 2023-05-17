Происшествия 17 мая 2023, 20:43 Москвичка попала в реанимацию после шашлыков «112»: москвичка получила серьезные ожоги всего тела во время готовки шашлыка РИА «Новости»

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Жительница российской столицы после пикника на природе оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Поездка с друзьями на шашлыки закончилась для москвички госпитализацией: она получила сильные ожоги всего тела.

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Компания разжигала угли в мангале, и в этот момент взорвалась бутылка с розжигом. Девушка ближе всех стояла к огню, пламя пошло в ее сторону.

Пострадавшую доставили в больницу с ожогами I и III степени головы, шеи, туловища и конечностей. Сейчас она находится в реанимации.

Ранее девятилетний ребенок получил химические ожоги, выпив сок в московском кафе. В столичной прокуратуре сообщили, что жизнь мальчика вне опасности.