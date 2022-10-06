Телеканал РЕН ТВ: москвичка попала под машину на автобусной остановке | 360°

Все новости

Мир

06 октября 2022, 18:46

Чичерина, Расторгуев и Газманов попали в санкционный список ЕС

Подмосковье

06 октября 2022, 18:40

Пробы подтвердили безопасность ягод и грибов на рынках Подмосковья

Реклама

Подмосковье

06 октября 2022, 18:36

Коммунальщики Балашихи показали полную готовность к зиме

Мир

06 октября 2022, 18:29

США внезапно заявили о желании видеть Россию в НАТО

Подмосковье

06 октября 2022, 18:26

Коммунальщикам Богородского округа дали два дня на завершение подготовки к зиме

Спецоперация

06 октября 2022, 18:21

ВСУ открыли огонь из HIMARS по жилому дому в Херсоне

Эксклюзив

06 октября 2022, 18:20

«Совершенно неактуально». Присоединение России к НАТО назвали невозможным

Эксклюзив

06 октября 2022, 18:15

«Я лежала на полу и выла от боли». Девушка рассказала, как ее избил футболист Гогричиани

Эксклюзив

06 октября 2022, 18:13

Названа роль мобилизованных россиян в изменении линии соприкосновения

Происшествия

06 октября 2022, 17:53

Телеканал РЕН ТВ: москвичка попала под машину на автобусной остановке

Читать 360tv в

Машина насмерть сбила женщину на автобусной остановке в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным РИА ФАН, авария случилась на Новопеределкинской улице. Водитель не справился с управлением и влетел в обстановку общественного транспорта, около которой стояла женщина. В результате аварии она погибла.

Реклама

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, сообщил сайт «Дни.ру».

Реклама

Москва

ДТП

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама