Телеканал РЕН ТВ: москвичка попала под машину на автобусной остановке | 360°

Происшествия 06 октября 2022, 17:53 Поделиться Telegram

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Viber Телеканал РЕН ТВ: москвичка попала под машину на автобусной остановке

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Машина насмерть сбила женщину на автобусной остановке в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным РИА ФАН, авария случилась на Новопеределкинской улице. Водитель не справился с управлением и влетел в обстановку общественного транспорта, около которой стояла женщина. В результате аварии она погибла.

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Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, сообщил сайт «Дни.ру».

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