Москвичка получила травмы при попытке закурить электронную сигарету на станции Кунцевская

На станции метро Кунцевская 16-летняя москвичка попыталась закурить на платформе. Это закончилось госпитализацией с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга». Об инциденте в московском метрополитене сообщило издание МК.ru.

Две подруги на платформе попытались закурить электронные сигареты, но это не понравилось 38-летнему уроженцу Дагестана, который направлялся на работу. Некурящий мужчина сделал замечание и попросил девушек убрать сигареты.

Одна из подруг спрятала электронную сигарету, а вторая — студентка архитектурного колледжа — нагрубила мужчине в ответ. Началась перепалка, девушка перешла на оскорбления. По данным издания, мужчина вспылил и несколько раз ударил курильщицу по лицу. Девушка в ответ распылила ему в лицо газ из баллончика. Скандалистов разняли полицейские.

Студентку направили в больницу, врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Полиция проверяет обстоятельства инцидента.