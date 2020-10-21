Москвичка подарила годовалую дочь бомжам в подземном переходе

Прокуратура Москвы требует лишить родительских прав женщину, которая отдала свою годовалую дочь бомжам. Сейчас ребенок находится в больнице имени Сперанского.

«Кузьминская межрайонная прокуратура Москвы предъявила иск о лишении родительских прав в отношении матери, отдавшей свою годовалую дочь незнакомцу в подземном переходе около станции метро „Рязанский проспект“», — рассказала РИА «Новости» руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

О происшествии в полиции узнали со слов старшей сестры годовалой девочки по отцу. Она заявила о пропаже ребенка и описала его приметы. Оказалось, что мать отдала спящую дочь мужчине без определенного места жительства. При этом женщина осознавала, что девочка находится в беззащитном положении. Против подозреваемой завели уголовное дело.

Также следователи выяснили, что женщина не выполняла родительские обязанности. Она не заботилась о ребенке надлежащим образом, не обеспечивала ее всем необходимым. Поэтому прокуратура настаивает на лишении родительских прав.

Ранее «Газета.ру» сообщала о женщине, которая избила своего маленького сына во время трансляции в Сети. Ее также собираются лишить родительских прав.