Москвичка отдала мошенникам почти 2 миллиона в надежде заработать на падении акций

Жительница Москвы отдала мошенникам почти два миллиона рублей, рассчитывая заработать на падении акций нефтяных компаний. Об этом написал сайт kp.ru.

Девушке позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником одной из крупнейших нефтяных компаний России. Он сообщил, что из-за резкого падения цен на акции компании, можно хорошо заработать — дешево купить, а потом дорого продать. Прибыль, по словам мошенника, могла составить до 90%.

Женщина взяла кредитов на сумму 1,9 миллиона рублей и перевела деньги аферистам. Мужчина перестал выходить на связь, девушка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.