Мужчина и его приемный 13-летний сын подозреваются в сексуальном насилии над детьми. Об этом сообщила женщина, дочь которой также подвергли сексуальному насилию.

Москвичка 1985 года рождения обратилась в полицию. Она рассказала, что в частном доме на 8-й Чоботовской аллее в семье, где живут десять приемных детей, мужчина 1954 года рождения и его приемный сын насилуют и избивают несовершеннолетних. Об этом заявительница узнала от одной из дочерей хозяйки дома, сообщил источник в правоохранительных органах.

В семье содержатся дети в возрасте от восьми до 17 лет. Их приемная мать раньше сожительствовала с мужчиной, подозреваемым в изнасилованиях. Затем они разошлись, и она стала отдавать ему детей на время, так как сама не справлялась с большой семьей. Тогда и начались изнасилования. В них, по ее словам, участвовал 13-летний подросток, приемный сын подозреваемого.

Заявительница объяснила, что не стала подавать заявление в полицию, так как приемная мать детей пообещала больше не общаться со своим бывшим мужем. Однако оказалось, что она все так же отдает ему на время детей. Поэтому женщина решила обратиться в правоохранительные органы. По ее словам, мать приемных детей знает о том, что несовершеннолетние повергаются насилию. Но ничего не предпринимает, так как боится, что детей заберут органы опеки.

Полиция уже начала проверку по сообщению москвички.