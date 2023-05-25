Происшествия 25 мая 2023, 19:22 Москвичка обнаружила проволоку в творожном сырке «Ростагроэкспорта» — СМИ «Москва 24»: жительница Москвы нашла кусок проволоки в сырке «Ростагроэкспорта» РИА «Новости»

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Жительница Москвы нашла кусок металлической проволоки в творожном сырке марки «Ростагроэкспорт». Об этом она рассказала Telegram-каналу «Москва 24»

Пострадавшая объяснила, что сырки «Ростагроэкспорт» ее семья покупала регулярно, поэтому подвоха не ждали.

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Однако на этот раз в творожной массе под слоем шоколада оказался проволока. По словам женщины, металлический предмет удалось увидеть раньше, чем ее ребенок успел его проглотить.

«Сто лет их едим, в первый раз такое!» — заявила Елена. Теперь она планирует подать жалобу в Роспотребнадзор.

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