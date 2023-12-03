Эксклюзив 03 декабря 2023, 21:49 Москвичка облила дверь соседки керосином и пригрозила поджечь ее квартиру Источник «360»: жительница Москвы пригрозила соседке поджогом квартиры Unsplash

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Москвичка облила дверь соседской квартиры керосином и заявила, что подожжет ее. Об этом сообщил источник «360».

Помощь потребовалась женщине в Коммунарке, проживающей в 18-этажном доме на Бачуринской улице. Она заперлась в своей квартире. На место случившегося прибыли сотрудники полиции и спасатели.

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«Дверь заявительницы облили неизвестной жидкостью, предположительно, керосином», — сообщил источник.

На место также приехал бывший муж закрывшейся в квартире женщины, после чего начали взламывать дверь в жилье. Однако хозяйка открыла квартиру сама. Помощь спасателей не потребовалась.

Ранее в Москве задержали мужчину, который планировал подорвать цистерну на железнодорожной станции. Неустановленный заказчик пообещал заплатить 40-летнему россиянину деньги за теракт.

До этого силовики задержали подозреваемых в совершении диверсии на Московской железной дороге. Предположительно, они подожгли вагон поезда и релейный шкаф.