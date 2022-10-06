Происшествия 06 октября 2022, 15:48 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Москвичка нашла в мессенджере объявление о продаже своего 11-летнего сына — СМИ SHOT: в Москве мать наткнулась в Сети на объявление о продаже 11-летнего сына

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Жительница Москвы случайно нашла в мессенджере объявление о продаже собственного 11-летнего сына и его одноклассников. Об этом написал SHOT.

По данным издания, женщина состояла в родительском чате, один из участников которого поделился ссылкой на Telegram-канал «Продам ребенка». Москвичка из любопытства перешла по ссылке и увидела, что там вывесили на продажу ее сына. Там же она нашла ссылку на другой канал, по обмену детьми, где опубликовали фото одноклассников мальчика с подписями вроде: «Продажа мяса, которое бегает». Администратор сообщества, утверждавший, что он 44-летний мужчина, просил за детей по несколько сотен рублей. Все снимки были сделаны в их школе.

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«Мы с другими родителями думаем, что это не злая шутка какого-то ребенка, потому что это дело планомерное и длится еще с июля. Как мы поняли, этот человек связался с нашими детьми в какой-то онлайн-игре, начал общение, вошел к ним в доверие и уже потом собрал их данные», — поделилась с изданием 38-летняя мать.

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Она призналась в переживаниях о том, что «какой-то психопат зомбирует наших детей».

По информации СМИ, полиция начала проверку по данному факту.

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