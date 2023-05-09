Эксклюзив 09 мая 2023, 21:34 Москвичка нашла боевой снаряд при разборе балкона Источник «360»: москвичка нашла боевую мину при разборе вещей на балконе РИА «Новости»

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Снаряд для миномета нашла на балконе жительница многоэтажки на проспекте Мира на северо-востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, владелица квартиры на восьмом этаже решила разобрать старые шкафы, которые стояли на балконе. В ходе осмотра вещей она нашла боевой снаряд.

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Прибывшие на место спасатели подтвердили опасность находки. Из дома эвакуировали 40 человек до приезда группы взрывотехников. Когда специалисты прибыли на место, то он забрали найденную мину, а жителям разрешили вернуться в свои квартиры.