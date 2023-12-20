Происшествия 20 декабря 2023, 18:52 Москвичка напугала соседей, выйдя покурить на карниз 13 этажа Shot: москвичка вышла покурить на карниз 13 этажа дома на Люблинской улице

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Жительница многоэтажки на Люблинской улице в Москве не на шутку испугала соседей. Она вышла покурить на короб для кондиционера на 13-м этаже. О происшествии сообщил Telegram-канал Shot.

По словам соседей, девушка стояла опершись на окно не менее 40 минут. Они вызвали спасателей, которые затащили женщину внутрь квартиры. При этом она активно сопротивлялась.

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«Она убегает от МЧСовцев», — прокомментировал очевидец происшествия.

После спасения вместо благодарности девушка проявила агрессию. Выйдя на улицу, она напала на спасателей с палкой и попыталась избить. Серьезного ущерба она причинить не смогла.

О причинах поведения экстремалки ничего не известно.

«Она часто рискует», — отметили соседи женщины.

В другом московском ЖК неравнодушные жильцы вызвали пожарных, заметив дым в окне одной из квартир. Возгорание удалось потушить до приезда хозяек домой.