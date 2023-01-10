Эксклюзив 10 января 2023, 08:28 Москвичка начала рожать после того, как попала в аварию Источник «360»: попавшая в ДТП москвичка начала рожать

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Роды начались у женщины, которая попала в аварию на Волгоградском проспекте Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

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Все случилось на перекрестке с Волгоградским проспектом утром 10 января. Там столкнулись две иномарки, одна из них — Nissan. Спасатели прибыли на место ЧП. Известно, что пострадала только женщина, подробности произошедшего уточняются.