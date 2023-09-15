Происшествия 15 сентября 2023, 15:22 Москвичка лишилась ногтей, сделав шеллак в салоне красоты Shot: шеллак, сделанный в салоне красоты на юге Москвы, расщепил ногти москвичке РИА «Новости»

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Сделав шеллак в салоне красоты в ЖК «Зиларт», 28-летняя москвичка лишилась нескольких ногтей. О происшествии рассказал Telegram-канал Shot.

По информации авторов статьи, покрытие у девушки начало отслаиваться всего через несколько дней после процедуры, а вместе с ним сошли и сами ногтевые пластины. Мастер предложил ей сделать протезирование, хотя такой услуги в прейскуранте не было.

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К тому моменту девушка уже начала испытывать боль и обратилась к врачу-подологу. В результате обследования выяснилось, что из-за гель-лака у нее произошел химический ожог двух пальцев. Кроме того, медики обнаружили грибок, который попал на ногти во время процедуры.

Авторы канала со ссылкой на экспертов сообщили, что случаи расщепления ногтей от шеллака за последний год участились. Подологи объяснили это тем, что многие салоны стали использовать дешевые подделки из-за роста цен на качественные импортные материалы. Так, стоимость материалов повысилась в среднем на 15-20%.

Пострадавшая уже потратила значительную сумму на восстановление ногтей и намерена подать иск против салона, чтобы потребовать полной компенсации морального и материального ущерба через суд.

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