Происшествия 26 января 2024, 19:05 Москвичка бросила дочь на МКАД, высадив из машины после ссоры «Москва FM»: женщина высадила 12-летнюю дочь на МКАД после ссоры и уехала РИА «Новости»

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Женщина после ссоры высадила из легковушки свою 12-летнюю дочку на Московской кольцевой автодороге и уехала. Ребенка по умным камерам нашли сотрудники дорожных служб, сообщило издание «Москва FM».

По словам главного специалиста дежурной смены ЦОДД Екатерины Алексеевой, о брошенном ребенке сначала сообщили неравнодушные люди. На место сразу же выехали сотрудники ДПС и забрали школьницу с магистрали. Ее привезли в безопасное место, а потом передали полицейским.

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Алексеева добавила, что девочка ехала в автомобиле с мамой. В какой-то момент они поругались и женщина выгнала дочь из машины, оставив на обочине. Ребенок так и остался стоять у дороги, так как идти было некуда — вокруг только лес и МКАД.

Омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова отметила, что комиссия по делам несовершеннолетних должна поставить семью на учет, так как оправданий такому родительскому поведению нет.

Ранее мать задушила свою девятимесячную дочь подушкой, потому что та не хотела спать. Женщина торопилась на вечеринку, капризы дочери ее раздражали.