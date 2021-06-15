Москвичка 10 лет ездила по поддельным правам, не зная этого

66-летняя жительница Москвы, профессор академии МЧС, пришла в ГИБДД, чтобы поменять водительские права на новые в связи с истечением десятилетнего срока годности. Оказалось, что права, которыми женщина пользовалась 10 лет — поддельные, написал сайт kp.ru.

Сотрудники пробили права по базе и обнаружили, что документа с таким номером просто не существует.

«Была проведена экспертиза, которая показала, что водительское удостоверение <...> является подделкой и отличается от образца Госзнака. Номер предоставленного удостоверения в базе не числится, а сам документ напечатан с нарушениями», — рассказали в правоохранительных органах.

Полиция будет разбираться, откуда у женщины поддельное удостоверение. Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».