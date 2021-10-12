Москвичи выгнали из вагона метро пристававших к девушке мигрантов

Пассажиры московского метро вступились за девушку, которую покрыли матом молодые мигранты. Первым гостей столицы к вежливости призвал молодой человек, а после к нему присоединились и остальные пассажиры вагона. Сам конфликт попал на видео, которое разошлось по социальным сетям.

На опубликованных кадрах видно, как молодой человек пытается урезонить матерящихся мигрантов, но в ответ получает только еще большие ругательства. Когда поезд подъехал к станции около вагона уже стояли сотрудники полиции.

Молодого человека, который урезонил хамов, пассажиры из вагона не выпустили. При этом они отметили, что хулиганы не испугались полицейских, а продолжили стоять на станции и поджидать своего обидчика.

Это не первый случай, когда в метро Москвы происходит подобный конфликт. Накануне трое мужчин жестоко избили вступившегося за пассажирку метро Романа Ковалева. В данный момент он находится в больнице. Подозреваемых в нападении задержали. Против них завели уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».