Эксклюзив 20 января 2023, 12:58 Москвичи спасли застрявшего на балконе пожилого мужчину Застрявшего на балконе незрячего мужчину спасли в Замосковоречье

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Работники офиса недалеко от станции метро «Павелецкая» заметили на балконе незрячего и плохо слышащего пожилого мужчину, который дезориентировался и позвал на помощь. Они вызвали спасателей. Очевидцы «360» рассказали, что пришлось лезть на крышу, чтобы его успокоить.

Мужчина вышел на балкон пятого этажа дома на Озерковской набережной в Замоскворечье и не смог зайти обратно в квартиру, так как дверь захлопнулась.

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В офисе вызвали спасателей, и пока они ехали, пытались отвлечь пожилого москвича. Люди кричали ему снизу, что помощь уже в пути, но мужчина не только плохо видел, но и не слышал.

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Тогда один из очевидцев залез на скатную крышу и поговорил с пенсионером оттуда, и это помогло. Он несколько раз чуть не сорвался.

Об этом случае рассказали читатели в Telegram. Обсудить ее и рассказать свои истории можно в «Суперчате 360».