Москвичи сообщили о стрельбе из иномарки на МКАД

В Москве на МКАД неизвестный открыл стрельбу из иномарки. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил РЕН ТВ. В столичном МВД пока не подтвердили эту информацию, проводится проверка.

Выстрелы из иномарки раздались на 23-м километре Московской кольцевой автодороги. Это произошло утром в пятницу. По сообщениям от очевидцев, стреляли из белой Toyota. Преступник попытался скрыться с места происшествия. Предположительно, в этом районе МКАД ввели план «Перехват». Информации о пострадавших не поступало.

Однако в полиции не подтвердили сообщения как о стрельбе, так и о погоне. В МВД заявили, что в этом районе сейчас спокойная обстановка.

Накануне вечером неизвестный в Москве на серой легковушке Lаdа Grаntа открыл огонь на Дмитровском шоссе. После этого преступник скрылся с места, сообщил «360» источник в экстренных службах. Сведений о пострадавших либо жертвах не поступало.

В Петербурге в среду задержали двух мужчин, которые стреляли по окнам жилых домов из пневматического пистолета. Звуки выстрелов люди услышали ночью.