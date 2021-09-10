Москвичи рассказали о просрочках в «Магните», закрытом после смертельного отравления

В Москве закрыли магазин «Магнит» на Совхозной улице, где был куплен арбуз, которым могли смертельно отравиться девочка-подросток и ее бабушка. Местные жители рассказали «360», что там часто продавали просроченные продукты.

Одна из женщин отметила, что в этом магазине не только продавали просрочку, но и обманывали. Часто приходилось скандалить, когда на чеке была одна цена, а пробивали другую.

Еще один молодой человек рассказал, что тоже ходил в этот «Магнит» за продуктами. И однажды он нашел там сразу 15 просроченных товаров. Когда он обратился к сотрудникам магазина, те лишь нагрубили ему и начали угрожать. Сегодня днем юноша ходил в магазин за хлебом. Тогда он был еще открыт.

«Мне полицейский сказал, что лучше не стоит, потому что еще неизвестно, чем они отравились», — рассказал парень.

В доме, где отравились несколько человек, работают врачи. На место прибыли около десяти медиков. Там же работают следователи.

В результате отравления скончались 15-летняя девочка и ее 61-летняя бабушка, мама подростка в реанимации. Предположительно, они могли отравиться арбузом. Всю еду из их холодильника забрали на экспертизу. Сегодня из того же дома госпитализировали еще двух отравившихся детей.