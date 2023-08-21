Происшествия 21 августа 2023, 17:04 Москвичи пожаловались на стройку на месте бомбоубежища на западе столицы Москвичи пожаловались на строительство бизнес-центра на месте бомбоубежища в Дорогомилово Сайт мэра и правительства Москвы

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Жители района Дорогомилово выразили недовольство из-за строительства бизнес-объекта на месте бомбоубежища во дворе жилого дома. Активисты написали соответствующее коллективное заявление в ФСО, префектуру и другие инстанции, сообщили в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Авторы статьи уточнили, что в столице на Большой Догоромиловской улице в восьми метрах от жилых домов начали возводить деловой центр на месте двухэтажного здания детского сада.

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Жильцы выступили против застройки, но остановить этот процесс не могут, так как у застройщика есть все документы, в том числе разрешение на строительство от жителей.

«Они в 2017 году провели собрание жильцов. Нагнали массовку, людей просто привезли в автобусах. Нас [жителей домов] никто туда не пускал, охрана не давала даже подойти к зданию, где шло голосование по застройке», — рассказала местная жительница.

В подвале бывшего детского сада находится бомбоубежище, которое застройщик хочет переделать в подземную двухуровневую парковку. Жители потребовали признать действующее разрешение незаконным.

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