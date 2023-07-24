Эксклюзив 24 июля 2023, 11:32 Москвичи пожаловались на отказ ГБУ «Жилищник» устранять последствия падения БПЛА Жители многоэтажки в Москве заявили об отказе ГБУ «Жилищник» помогать после падения БПЛА Unsplash

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Жители многоквартирного дома на Комсомольском проспекте заявили, что сотрудники ГБУ «Жилищник» района Хамовники отказали им в помощи после падения БПЛА на здание. Дрон взрывной волной выбил стекла из оконных рам. По словам жильцов, специалисты не собираются вставлять новые. Об этом сообщил источник «360».

По его информации, жильцы обратились с просьбой в ГБУ «Жилищник» о замене стекол. Им ответили, что беспилотник послали не они, поэтому работы проведены не будут. Корреспондент «360» позвонил в префектуру для выяснения обстоятельств.

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В пресс-службе ответили, что в «Жилищник» никто не обращался. Обвинений в сторону сотрудников о невыполнении своих работ также не зафиксировали. По ее словам, для объективного анализа необходимо дождаться вечера и просмотреть все заявки.

Кроме этого, в префектуре добавили, что, если жильцов не устраивает работа госучреждения, им нужно обратиться в управу района Хамовники.

В понедельник, 24 июля, примерно в четыре часа утра зафиксировали удары дронов по двум нежилым домам. В результате случившегося пострадавших нет.

Очевидцы запечатлели на видео поврежденные окна жилого дома в Хамовниках от падения БПЛА. Обломки обнаружили на Комсомольском проспекте, еще один беспилотник врезался в здание бизнес-центра, расположенного на улице Лихачева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что в доме на Комсомольском проспекте заменят окна.