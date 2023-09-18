Происшествия 18 сентября 2023, 15:18 Москвичи пожаловались на массовый взлом аккаунтов в мессенджерах Москвич Mag: аккаунты горожан в мессенджерах начали взламывать через голосование Unsplash

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Мошенники изобрели новый метод взлома через социальные сети для вымогательства денежных средств у жителей столицы. Сначала жертв просят проголосовать в опросе, а затем лишают их аккаунтов и портят репутацию среди знакомых, передал журнал Москвич Mag.

По данным СМИ, как правило, мошенники присылают ссылку, просят проголосовать за детей в конкурсе. Пользователь социальных сетей, не задумываясь переходят по ней и попадают на фишинговый сайт.

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«Ссылка пришла от моего очень хорошего знакомого. Я два-три раза пытался проголосовать якобы за его ребенка в конкурсе рисунка, ничего не получалось. И мне стали писать люди о том, что идут от меня сообщения с просьбой перечислить 29 тысяч рублей», — процитировала «Москва FM» слова одного из пострадавших.

Обычно сумма не превышает 50 тысяч рублей. Кроме этого, мошенники моментально дают обещание о том, что деньги вернут в ближайшее время.

Генеральный директор «Стингрей Технолоджих» Юрий Шабалин предположил, что взломать аккаунт удается в тех случаях, когда мессенджер одновременно открыт в телефоне и на компьютере.

Ранее специалисты назвали причины утечек паролей от аккаунтов россиян в соцсетях и сервисах.