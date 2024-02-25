Эксклюзив 25 февраля 2024, 11:16 Москвичи обнаружили старый дом на колесах с пятью запертыми собаками Источник «360»: полиция Москвы начала поиск хозяина машины с запертыми собаками

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Неизвестные заперли собак в старом доме на колесах, припаркованном около Бескудниковского бульвара в Москве. Столичная полиция начала разыскивать владельца этой машины, сообщил источник «360».

Местные жители рассказали, что запертыми оказались пять собак. Животные лают и пытаются привлечь к себе внимание прохожих. Сколько времени они провели в доме на колесах, неизвестно.

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Ранее сотрудники Мособлпожспаса и представители МВД вызволили спаниеля из запертой квартиры в Люберцах. Питомец несколько дней находился в одиночестве и жалобно скулил. Собаку отправили в ветеринарный центр на обследование и поместили в приют.

Позже полиция разыскала владельца спаниеля. Хозяин питомца в беседе с «360» признался, что содержание собаки стало ему не по карману, что он потратил на лечение животного порядка полмиллиона рублей. Мужчина также утверждает, что лег в наркологическую клинику и оставил собаку на пару дней, но обеспечил едой и водой.