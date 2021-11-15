Москвичи и приезжие подрались в вагоне МЦК

Москвичи и приезжие в выходные подрались в одном из вагонов МЦК. Причиной стычки стало развязное поведение мигрантов, написал ТАСС.

Группа мигрантов вела себя шумно в поезде на Московском центральном кольце. Первой замечание им сделала одна из пассажирок, но вместо того, чтобы успокоиться, гости столицы оскорбили женщину.

Некоторые свидетели происходящего предпочли отойти, но другие решили вмешаться и избили дебоширов, выкрикивая нецензурные выражения и угрозы. Отмечалось, что виновники конфликта проехали две остановки и вышли.

Видеокадры, на которых запечатлены разборки, попали в социальные сети.

Сейчас по факту происшествия полиция начала проверку. Ее сотрудники устанавливают личности участников драки и другие обстоятельства инцидента. Заявлений в МВД пока не поступало.