Происшествия 12 сентября 2023, 18:01 Москвичей предупредили о сильном тумане 13 сентября МЧС предупредило москвичей о сильном тумане ночью и утром 13 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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В среду, 13 сентября, в городе ожидается туман с 01:00 до 08:00. Видимость будет ограничена и составит от 300 до 800 метров. Об этом сообщили на офицальном портале московской мэрии со ссылкой на МЧС.

Спасатели попросили водителей быть предельно внимательными за рулем и соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Также они предупредили о возможных затруднениях с движением и увеличении аварийных ситуаций на дорогах.

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Пешеходам порекомендовали надевать одежду с элементами, отражающими свет.

Москвичам также напомнили о том, что в случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить в экстренные службы по единому номеру 112.

Ранее стало известно о том, что минувшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала осени. Столбики термометров опустились до +7 градусов.