Происшествия 08 августа 2023, 11:13 Москвичей предупредили о мошеннической схеме с инвестициями Прокуратура Москвы: мошенники стали похищать деньги у населения под предлогом инвестиций Фото: freepik.com

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В столице аферисты начали использовать схему кражи денег у горожан под предлогом инвестиций. Мошенники предлагают людям быстро заработать при небольших вкладах, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники звонят жителям столицы или публикуют в Сети объявления от имени сотрудников брокерских компаний. Жертвам предлагают увеличить свои доходы с помощью инвестиций в акции и игры на бирже при минимальных вложениях.

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Получив согласие, аферисты создают видимость получения прибыли, вынуждая граждан вложить еще больше средств.️

При этом преступники постоянно курируют жертву, оставаясь с ней на связи. Они присылают обучающие видеоролики по выгодным вложениям, а в фоторедакторе делают якобы снимки личных кабинетов, где отражается огромная прибыль «клиента». После этого мошенники забирают все деньги.

«Никогда не следуйте инструкциям, которые дают незнакомцы по телефону, в том числе о снятии и переводе денежных средств, приобретении акций, установке каких-либо приложений на компьютер или мобильный телефон. Это мошенничество», — предупредили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Ранее московский пенсионер «инвестировал» почти пять миллионов рублей в мошенников. Они убедили мужчину вложить сбережения со стопроцентным доходом за неделю.