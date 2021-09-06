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    06 сентября 2021, 19:10

    Москвичей эвакуировали из метро «Проспект Вернадского» из-за задымления

    Александр Блинов

    Пассажиров эвакуировали со станции метро «Проспект Вернадского» в Москве из-за задымления. Поезда на Сокольнической линии следуют с увеличенным интервалом из-за проверки одного из составов, сообщили в Теlеgrаm-канале столичного Дептранса.

    Москвичей эвакуировали из метро «Проспект Вернадского» из-за задымления

    Станцию «Проспект Вернадского» на время проверки закрыли на вход. Пассажиров просили пользоваться наземным транспортом. Всех людей со станции эвакуировали. Поезда из центра проезжали ее без остановки.

    В 18:29 в Дептрансе сообщили, что движение от станции «Юго-Западной» до «Университета» на первой линии приостановлено для проверки одного состава.

    На кадрах, снятых очевидцем на станции «Проспект Вернадского», можно наблюдать задымление. Ролик распространился в социальных сетях.

    «Горит метро. Дышать нечем», — сообщил молодой человек.

    Сейчас движение на юго-западном участке «красной» ветки уже восстановлено. Станцию «Проспект Вернадского» открыли для пассажиров.

    О причинах задымления пока неизвестно.