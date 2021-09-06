Москвичей эвакуировали из метро «Проспект Вернадского» из-за задымления

Пассажиров эвакуировали со станции метро «Проспект Вернадского» в Москве из-за задымления. Поезда на Сокольнической линии следуют с увеличенным интервалом из-за проверки одного из составов, сообщили в Теlеgrаm-канале столичного Дептранса.

Станцию «Проспект Вернадского» на время проверки закрыли на вход. Пассажиров просили пользоваться наземным транспортом. Всех людей со станции эвакуировали. Поезда из центра проезжали ее без остановки.

В 18:29 в Дептрансе сообщили, что движение от станции «Юго-Западной» до «Университета» на первой линии приостановлено для проверки одного состава.

На кадрах, снятых очевидцем на станции «Проспект Вернадского», можно наблюдать задымление. Ролик распространился в социальных сетях.

«Горит метро. Дышать нечем», — сообщил молодой человек.

Сейчас движение на юго-западном участке «красной» ветки уже восстановлено. Станцию «Проспект Вернадского» открыли для пассажиров.

О причинах задымления пока неизвестно.