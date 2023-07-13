Происшествия 13 июля 2023, 11:06 Москвича заподозрили в жестоком избиении мужчины у бара в центре столицы Полицейские задержали подозреваемого в жестоком избиении мужчины у бара в центре Москвы РИА «Новости»

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Сотрудники полиции возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после драки у бара в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что 28-летний москвич повздорил с посетителем заведения в Столешниковом переулке. Другой гость, который отдыхал там со своей девушкой, попытался разнять мужчин.

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В итоге он сам получил несколько ударов, от которых упал и ударился головой об асфальт. Прибывшие на место медики забрали 39-летнего пострадавшего жителя столицы в больницу, где зафиксировали причинение тяжкого вреда здоровью.

Нападавшего по решению суда арестовали. Ему может грозить до восьми лет заключения.

Ранее в Москве полиция проверяла женщину, избившую троих своих детей на приеме у педиатра.