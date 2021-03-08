Москвича заподозрили в убийстве маленького сына

В московской квартире полицейские обнаружили тело маленького мальчика. В комнате также находился его отец, которого заподозрили в совершении преступления. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

«По данным следствия, в ночь с 7 на 8 марта в квартире одного из жилых домов, расположенных по Пролетарскому проезду в Москве, обнаружено тело малолетнего ребенка 2014 года рождения с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

Полицейские доставили в отделение мужчину 1981 года рождения по подозрению в убийстве. Расследование по уголовному делу продолжается. Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Убийство малолетнего ребенка».

Накануне следователи задержали подозреваемого в убийстве трех детей и женщины в Ликино-Дулеве. Им оказался 32-летний родственник погибших. Допросить подозреваемого следователи не смогли, так как мужчина находился в неадекватном состоянии. Его направили на медицинское освидетельствование. Возбуждено уголовное дело.