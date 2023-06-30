Происшествия 30 июня 2023, 17:39 Москвича заподозрили в попытке кражи у пенсионера почти миллиона рублей МВД: полицейские задержали подозреваемого в попытке кражи у пенсионера 930 тысяч рублей Фото: freepik.com

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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого заподозрили в крупном мошенничестве. Он пытался похитить 930 тысяч рублей у 85-летнего пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По версии следствия, молодой человек, прикинувшись сотрудником финансовой организации и пообещал пожилому мужчине вернуть ранее сгоревший вклад. Он предложил пенсионеру встретиться около банка в центре Москвы. Затем злоумышленник убедил жертву снять деньги и передать ему для зачисления на безопасный счет.

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Поверив аферисту, пожилой москвич обратился к специалистам банка. После беседы с ними мужчина понял, что его хотели обмануть и сообщил об этом в МВД. Силовикам удалось задержать на 2-й Брестской улице 21-летнего подозреваемого.

В ведомстве уточнили, что мошенника отправили под домашний арест. Против него возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители проверяют его на причастность к другим возможным эпизодам.

Ранее курьер спас пожилую москвичку от пытавшегося завладеть ее деньгами афериста.