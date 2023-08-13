Происшествия 13 августа 2023, 19:38 Москвича заподозрили в голых танцах на балконе перед ребенком Shot: жителя Москвы заподозрили, что он заставил ребенка смотреть на свои голые танцы РИА «Новости»

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В Москве 57-летнего мужчину задержали по подозрению в педофилии. При этом у него уже была судимость за захват заложников, сообщили в Telegram-канале Shot.

Авторы статьи уточняют, что, предположительно, в Нагорном районе Москвы 13-летняя девочка вечером возвращалась от подружки домой, проходя через Чонгарский бульвар. Неподалеку от одного из домов ее позвал мужчина, находившийся на балконе второго этажа. Со слов школьницы, он попросил, чтобы она подошла ближе. Девочка выполнила просьбу, а мужчина внезапно резко сдернул с себя шорты с нижним бельем и принялся танцевать. При этом он просил смотреть на него.

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Школьница, испугавшись, убежала домой и рассказала об увиденном матери. Та заявила в полицию. Вскоре сотрудникам удалось задержать подозреваемого — разнорабочего с местной стройки. Правоохранители выяснили, что в 20-летнем возрасте его судили за захват заложников. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее москвичам рассказали, что мужчину будут судить за растление школьницы на юге столицы. Обвиняемый работал учителем биологии. Школьница пожаловалась на него отцу, заявив, что тот присылал ей откровенные видео и склонял к интиму.