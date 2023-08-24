Происшествия 24 августа 2023, 15:05 Москвича задержали за кражу мобильного телефона в Басманном районе МВД: москвича, укравшего у знакомой мобильный телефон на улице Маросейка, задержали РИА «Новости»

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В Басманном районе, на улице Маросейка, мужчина украл у знакомой мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила 80 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, 40-летний мужчина и потерпевшая вместе проводили досуг. Злоумышленник заметил, что девушка постоянно берет в руки дорогой мобильный телефон. Она то доставала его из кармана, то убирала обратно.

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Мужчина воспользовался тем, что девушка отвлеклась и похитил гаджет. Компания разошлась, и только после этого потерпевшая заметила, что потеряла мобильный.

Подозреваемого задержали. Против него возбудили дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ранее он был уже неоднократно судим.

Ранее стало известно, что подозреваемого в мошенничестве на 14 миллионов рублей будут судить в Москве.