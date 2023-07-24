Происшествия 24 июля 2023, 11:00 Москвича задержали за избиение мужчины на железнодорожных путях МВД: ранее судимый житель Москвы избил мужчину на железнодорожных путях на востоке столицы РИА «Новости»

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В люберецкую районную больницу доставили сильно избитого мужчину. Его нашли на железнодорожных путях на перегоне между станциями Ухтомская и Люберцы-1. Медики вызвали сотрудников полиции, которые нашли и задержали нападавшего, сообщили в пресс-службе МВД.

«Медики зафиксировали у пострадавшего черепно-мозговую травму и множественные переломы костей, а также свода и основания черепа», — говорится в сообщении.

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По данным МВД, мужчины познакомились на станции Ухтомская и отправились на железную дорогу для совместного распития спиртного. Позже между ними произошел словесный конфликт, который перерос в драку.

Полиция нашла и задержала нападавшего. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина, в том числе, отсидевший за убийство.

Против него возбудили дело по части 1 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее в Москве журналиста «Известий» Кирилла Полякова избили охранники караоке.