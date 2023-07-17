Происшествия 17 июля 2023, 11:16 Москвича посадили под домашний арест за угон «Жигулей» и поджог машин МВД: на москвича возбудили два дела — за угон «Жигулей» и поджог машин на 200 тысяч рублей РИА «Новости»

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Ранее судимого жителя Москвы посадили под домашний арест за угон открытой машины и поджог еще двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Как объяснили в ведомстве, задержанный решил покататься на оставленной открытой машине марки ВАЗ, доехал на ней до улицы Буракова и затем поджег зажигалкой салон. После этого мужчина так же расправился с еще двумя машинами, припаркованными неподалеку. В общей сложности ущерб от действий москвича превысил 200 тысяч рублей.

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Против задержанного возбудили сразу два уголовных дела — за поджог и угон.

Ранее в Вичуге Ивановской области полицейские оказались вынуждены открыть стрельбу по автомобилю, преследуя пьяного водителя.