Происшествия 27 ноября 2023, 19:08 Москвич попал в больницу после отравления метадоном Shot: смертельную партию метадона из Ставрополя могли завезти в Москву Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

Читать 360tv в

Житель Москвы попал в больницу после отравления метадоном. Опасная партия наркотика могла попасть в столицу из Ставрополя. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, с отравлением этим наркотиком уже попали в больницу два человека: двухлетняя девочка из Красногорска и 24-летний мужчина из Хорошевского района Москвы.

Реклама

Мужчину нашли без сознания и госпитализировали в субботу из жилого комплекса бизнес-класса «Лайнер Восток» на Ходынском бульваре. Предположительно, пострадавший уже длительное время страдает от наркозависимости. Девушка, снимающая квартиру, из которой медики забрали пострадавшего, познакомилась с ним в клубе и пригласила в гости. Сейчас с ней работают сотрудники полиции.

Кроме того, правоохранительные органы начали проверку после отравления двухлетней девочки, которое произошло в Красногорске.

В Астрахани от отравления метадоном скончались три человека. Два человека находятся в тяжелом состоянии.