Москвича осудят за гибель девушки в Севастополе

По данным издания, в конце сентября мужчина вместе с девушкой вышел на катере в открытое море. Он позволил ей искупаться без каких-либо спасательных средств, несмотря на штормовое предупреждение. Кроме того, он присоединился к ней. В результате катер отнесло ветром и волной, а девушка утонула на глазах у мужчины, попытавшись добраться до берега вплавь.