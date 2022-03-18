Москвича оштрафовали на 300 тысяч рублей за оставленный автомобиль на пустом участке земли

Жителя Москвы оштрафовали на 300 тысяч рублей за парковку служебного автомобиля на пустом участке земли на улице Маршала Неделина. По версии госавтоинспекции, мужчина припарковался на газоне. Об этом сам водители рассказал «360».

Он пояснил, что в выходной день на служебном автомобиле отправился в аптеку за лекарством для дочери. Мест на парковке не оказалось и он оставил машину около здания, где находился автомобиль такси.

«Как мне показалось, на парковке. Оставил машину буквально на пять минут, а после мне пришел штраф за стоянку на газоне», — рассказал водитель.

Закон Москвы предусматривает штрафы за размещение транспортных средств на территории, занятой зелеными насаждениями. Для граждан наказание составляет пять тысяч рублей, для должностных лиц — 30 тысяч и 300 тысяч для юридических лиц.

В распоряжении «360» оказались фотографии с места событий, на снимках можно увидеть, что участок земли, который считается газоном, завален мусором и грязью.

Намерен ли водитель обжаловать штраф, он не уточнил.