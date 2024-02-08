Происшествия 08 февраля 2024, 18:13 Москвича оштрафовали за выцветшую наклейку с флагом России Shot: москвича оштрафовали на 1000 рублей за выцветшую наклейку с флагом России РИА «Новости»

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Пожилой москвич, работающий экспедитором, едва не лишился фургона после того, как на него пожаловались из-за выцветшей наклейки с российским флагом. В поблекшем триколоре усмотрели эмблему террористической организации, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, на 57-летнего мужчину поступила жалоба от кого-то из прохожих, увидевших его Volkswagen Crafter на Новом Арбате. Позвонивший решил, что на задней двери фургона под номерами наклеена эмблема запрещенного в России террористического легиона «Свобода России»*.

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На парковку приехала полиция. Хозяин фургона постарался убедить правоохранителей в том, что на его машине — всего лишь выцветший российский флаг. Однако на него составили акт об административном правонарушении и оштрафовали на тысячу рублей, а также потребовали свести наклейку. По статье о демонстрации экстремистской символики мужчина мог лишиться фургона и оказаться за решеткой на 15 суток.

Ранее решение о штрафе за бело-сине-белый флаг вынесли в Зеленограде. Жительница столицы заплатила 4,5 тысячи рублей.

*Организация признана террористической и запрещена в России.