Происшествия 07 января 2024, 03:26 Москвича ограбили на парковке на 1,5 млн рублей Прокуратура: двое мужчин украли у жителя Москвы на парковке 1,5 млн рублей РИА «Новости»

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Два злоумышленника украли у жителя Москвы полтора миллиона рублей на подземном паркинге рядом с домом. Преступление попало на камеры видеонаблюдения, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Судя по кадрам, мужчину подкараулили, когда он подошел к своему автомобилю. После этого злоумышленники 35 и 36 лет ему стали угрожать расправой.

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«Пока один из фигурантов удерживал потерпевшего, второй осмотрел салон автомобиля, где из сумки похитил деньги и мобильный телефон „Верту“», —отметили в ведомстве.

Потом подозреваемые специально прокололи колесо машины ножом. Правоохранители задержали злоумышленников по горячим следам. Нагатинская межрайонная прокуратура взяла на контроль привлечение обвиняемых к уголовной ответственности.

Ранее жертвой грабителей в Москве стал главный дирижер Театра Наций Армен Погосян. Из его машины вытащили имущество более чем на 100 тысяч рублей.