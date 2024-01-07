07 января 2024, 03:26
Москвича ограбили на парковке на 1,5 млн рублей
Прокуратура: двое мужчин украли у жителя Москвы на парковке 1,5 млн рублей
Два злоумышленника украли у жителя Москвы полтора миллиона рублей на подземном паркинге рядом с домом. Преступление попало на камеры видеонаблюдения, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Судя по кадрам, мужчину подкараулили, когда он подошел к своему автомобилю. После этого злоумышленники 35 и 36 лет ему стали угрожать расправой.
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«Пока один из фигурантов удерживал потерпевшего, второй осмотрел салон автомобиля, где из сумки похитил деньги и мобильный телефон „Верту“», —отметили в ведомстве.
Потом подозреваемые специально прокололи колесо машины ножом. Правоохранители задержали злоумышленников по горячим следам. Нагатинская межрайонная прокуратура взяла на контроль привлечение обвиняемых к уголовной ответственности.
Ранее жертвой грабителей в Москве стал главный дирижер Театра Наций Армен Погосян. Из его машины вытащили имущество более чем на 100 тысяч рублей.
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