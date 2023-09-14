Происшествия 14 сентября 2023, 13:24 Москвича госпитализировали после укуса экзотической ядовитой змеи «МК»: москвича укусила филиппинская куфия на Южнобутовской улице Flickr

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Москвича госпитализировали после укуса экзотической ядовитой змеи. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Происшествие случилось на юго-западе столицы. Пострадавшего, 28-летнего мужчину, ужалила змея в квартире на Южнобутовской улице. Подробности произошедшего не уточнялись.

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Ранее жительница Перовской улицы обнаружила в ванной змею. Пресмыкающееся залезло в стиральную машинку.

Еще одна полутораметровая золотистая змея перепугала жителей дома на Шаболовке в Москве. Она ползала по стенам и дверям. Чтобы поймать сбежавшего у соседей экзотического питомца, жильцам пришлось вызывать спасателей.