14 сентября 2023, 13:24
Москвича госпитализировали после укуса экзотической ядовитой змеи
«МК»: москвича укусила филиппинская куфия на Южнобутовской улице
Москвича госпитализировали после укуса экзотической ядовитой змеи. Об этом сообщил «Московский комсомолец».
Происшествие случилось на юго-западе столицы. Пострадавшего, 28-летнего мужчину, ужалила змея в квартире на Южнобутовской улице. Подробности произошедшего не уточнялись.
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Ранее жительница Перовской улицы обнаружила в ванной змею. Пресмыкающееся залезло в стиральную машинку.
Еще одна полутораметровая золотистая змея перепугала жителей дома на Шаболовке в Москве. Она ползала по стенам и дверям. Чтобы поймать сбежавшего у соседей экзотического питомца, жильцам пришлось вызывать спасателей.
Животные
Москва 2023
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