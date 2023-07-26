Происшествия 26 июля 2023, 14:09 Москвича будут судить за картинку иконы со своим лицом Против москвича возбудили дело за отредактированную картинку иконы со своим лицом РИА «Новости»

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Сотрудники правоохранительных органов возбудили административное дело в отношении 22-летнего жителя столицы. Он обвиняется в оскорблении религиозных чувств верующих из-за отредактированной картинки с иконой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, молодой человек в фоторедакторе наложил свой снимок на облик святого и выложил коллаж в социальную сеть. Против мужчины возбудили административное дело об умышленном публичном осквернении религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики.

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Эксперты провели исследование и заключили, что своими действиями молодой человек пытался принизить значимость иконы, чтобы задеть религиозные чувства верующих людей. Сейчас материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.

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