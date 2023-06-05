Происшествия 05 июня 2023, 00:19 Москвич заставлял 11-летнюю девочку присылать свои эротические фото «SHOT»: взрослый москвич заставлял 11-летнюю девочку прислать интимные фото в мессенджере Freepik

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Взрослый мужчина из Москвы заставлял 11-летнюю девочку показать интимные фотографии через мессенджер Discord. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.

По данным авторов публикации, 30-летний злоумышленник зарегистрировался на платформе с телефона пожилого отца. После этого москвич начал общение с 11–летней девочкой. Оба пользователя общались на протяжении месяца, а потом москвич стал заводить взрослые темы разговора. В переписке мужчина рассказывал ребенку об интимных отношениях и просил выслать эротические фото.

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Девочка сообщила о ситуации маме. Родительница была шокирована ситуацией и незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

В итоге полиция нашла и задержала подозреваемого. На мужчину завели уголовное дело. Если пойманного москвича признают виновным, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Якутии арестовали вероятного педофила, который изнасиловал малолетнюю девочку в прямом эфире. Правда, поймали его по другому поводу — подозреваемый попался на похожем преступлении.