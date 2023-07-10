10 июля 2023, 16:16
Москвич защитил прохожую от нападения и попал под следствие
«112»: в Москве молодой человек заступился за девушку и стал фигурантом уголовного дела
Москвич спас молодую девушку от нападения со стороны неизвестного, но не рассчитал силы и получил уголовную статью. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По информации источника, на одной из московских улиц нетрезвый 43-летний мужчина окликнул 23-летнюю незнакомку. Она не стала реагировать, следуя дальше по своим делам. Тогда гражданин побежал за ней и схватил за волосы.
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Свидетелем этой картины стал 22-летний молодой человек. Он решил заступиться за потерпевшую и ударил злоумышленника, из-за чего тот потерял сознание.
Медики выявили у пострадавшего многочисленные переломы лицевых костей, а также ушиб мозга. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против молодого человека за причинение тяжкого вреда здоровью.
Ранее охранники отеля в Турции избили вступившегося за жену россиянина.
Драки
Уголовное дело
Москва 2023
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