Происшествия 10 июля 2023, 16:16 Москвич защитил прохожую от нападения и попал под следствие «112»: в Москве молодой человек заступился за девушку и стал фигурантом уголовного дела Фото: freepik.com

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Москвич спас молодую девушку от нападения со стороны неизвестного, но не рассчитал силы и получил уголовную статью. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации источника, на одной из московских улиц нетрезвый 43-летний мужчина окликнул 23-летнюю незнакомку. Она не стала реагировать, следуя дальше по своим делам. Тогда гражданин побежал за ней и схватил за волосы.

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Свидетелем этой картины стал 22-летний молодой человек. Он решил заступиться за потерпевшую и ударил злоумышленника, из-за чего тот потерял сознание.

Медики выявили у пострадавшего многочисленные переломы лицевых костей, а также ушиб мозга. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против молодого человека за причинение тяжкого вреда здоровью.

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