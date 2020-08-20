Москвич заработал 500 тысяч рублей через сайт для проституток

На протяжении 10 лет мужчина занимался продвижением услуг женщин легкого поведения, для этого он создал сайт. Он продавал девушек не только в Москве, но и в других городах России.

Узнать личность владельца сайта не удавалось долгое время, так как домен находился в США, а сервера располагались в Чешской республике. Оперативникам удалось установить владельца кошелька, на который проститутки переводили деньги за продвижение своего профиля на популярном сайте интимных услуг. Один день обходился им в 100 рублей.

Владельцем оказался москвич, проживающий с мамой в двухкомнатной квартире. На его счетах обнаружили 500 тысяч рублей, сообщила «Экспресс газета».