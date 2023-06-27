Эксклюзив 27 июня 2023, 12:32 Москвич закрылся в квартире с женой и пригрозил взорвать гранату Мужчина пообещал взорвать гранату в квартире с женой на северо-востоке Москвы РИА «Новости»

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Житель столицы позвонил в полицию, заявив, что у него в руках боевая граната, и пригрозив ее взорвать, сообщил источник «360».

На улице Декабристов в Москве из квартиры жилого дома 43-летний мужчина позвонил в службу «112» и пригрозил взорвать себя и жену. Причину поступка он не уточнил.

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По информации источника, мужчина работает автомехаником и два дня назад отметил день рождения.Также ранее он неоднократно звонил в органы с подобными угрозами.

На место выехали сотрудники полиции. Причины и обстоятельства произошедшего установят правоохранители.

Ранее угроза взрыва в Останкинской телебашне в Москве оказалась ложной.