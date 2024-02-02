Происшествия 02 февраля 2024, 16:42 Москвич взломал дверь к соседям и украл собаку Москвич взломал дверь к соседям, украл и избил их собаку из-за громкого лая Unsplash

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Жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением о краже ее джек-рассел-терьера из квартиры на улице Шолохова. Во время расследования арестовали соседа женщины. Оказалось, что он устал от громкого лая животного, взломал дверь, избил собаку и унес ее с собой. Об инциденте сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

Оперативникам 36-летний мужчина признался, что пробрался в чужое жилище, разозлившись на лай собаки. Мужчина взломал дверь, избил животное, а затем отнес его в другой подъезд из-за страха перед возможными последствиями своего поступка.

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Собаку в критическом состоянии нашла прохожая, которая отвезла ее в ветеринарную клинику. После этого девушка начала поиски хозяина через социальные сети. В конце концов питомца вернули владелице. Он идет на поправку.

Для определения степени ущерба, нанесенного здоровью собаки, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением в жилище. Обвиняемый находится под домашним арестом.

Ранее из квартиры на юго-востоке Москвы грабители украли кота вместе с лотком. Его хозяин находится на службе в армии, а за животным следила его сестра.