Москвич вызвал спасателей из-за ядовитого запаха от своей еды | 360°

Эксклюзив 14 октября 2022, 13:44 Поделиться Telegram

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Viber Москвич вызвал спасателей из-за ядовитого запаха от своей еды Житель Москвы пожаловался в службу «112» на ядовитый запах от еды ГУ МЧС

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Спасателей вызвали на восток Москвы из-за угрозы выброса опасных веществ. Источник рассказал «360», что мужчина пожаловался на ядовитый запах от еды, которую ему оставила супруга.

Мужчина позвонил по единому номеру «112» днем 14 октября и попросил приехать на улицу 15-я Парковая. Он рассказал о ядовитом химическом запахе от еды. Обед оставила жена. От помощи медиков заявитель отказался.

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Неделю назад другой мужчина объявил, что якобы по приказу голосов в голове заминировал здания судов и мэрии Москвы. Письмо с угрозами пришло на электронную почту департамента территориальных органов власти. Бомбы он собирался активировать дистанционно, со своего мобильного телефона. «Террорист» потребовал 500 тысяч рублей.

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