29 февраля 2024, 10:33
Москвич выстрелил в приехавшего к нему фельдшера скорой
РЕН ТВ: москвич выстрелил из пистолета в приехавшего к нему врача скорой помощи
Мужчина выстрелил в фельдшера скорой помощи, когда бригада прибыла оказать ему первую помощь. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ».
Инцидент произошел 28 февраля в 1-м Зборовском переулке. Медики приехали на вызов к 67-летнему мужчине с ожогами. Фельдшер, выйдя из автомобиля, подошел к пострадавшему, чтобы оказать ему необходимую медицинскую помощь. Пациента поместили в машину и начали проводить необходимые процедуры.
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Когда медработник отвернулся взять медицинские принадлежности, пациент внезапно выстрелил в него из огнестрельного оружия. Коллеги пострадавшего незамедлительно отреагировали, сумели обезвредить агрессора, изъяв у него пистолет, и вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Фельдшера экстренно госпитализировали с ранением в области груди.
Ранее на Кубани возбудили дело после попытки пьяного пациента задушить фельдшера скорой.
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