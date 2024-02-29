Происшествия 29 февраля 2024, 10:33 Москвич выстрелил в приехавшего к нему фельдшера скорой РЕН ТВ: москвич выстрелил из пистолета в приехавшего к нему врача скорой помощи РИА «Новости»

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Мужчина выстрелил в фельдшера скорой помощи, когда бригада прибыла оказать ему первую помощь. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ».

Инцидент произошел 28 февраля в 1-м Зборовском переулке. Медики приехали на вызов к 67-летнему мужчине с ожогами. Фельдшер, выйдя из автомобиля, подошел к пострадавшему, чтобы оказать ему необходимую медицинскую помощь. Пациента поместили в машину и начали проводить необходимые процедуры.

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Когда медработник отвернулся взять медицинские принадлежности, пациент внезапно выстрелил в него из огнестрельного оружия. Коллеги пострадавшего незамедлительно отреагировали, сумели обезвредить агрессора, изъяв у него пистолет, и вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Фельдшера экстренно госпитализировали с ранением в области груди.

Ранее на Кубани возбудили дело после попытки пьяного пациента задушить фельдшера скорой.