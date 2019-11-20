«Москвич» врезался в кабана на трассе Ялта — Севастополь
В Крыму зафиксировано ДТП с участием отечественного «Москвича», который врезался в кабана, перебегавшего проезжую часть. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МЧС.
По данным издания, авария произошла накануне вечером на трассе Ялта — Севастополь. В результате столкновения с диким животным легковушка вылетела на встречку и перевернулась. Два человека получили травмы. Их доставили в больницу. Спасатели оградили место происшествия и смыли с дороги горюче-смазочные материалы.