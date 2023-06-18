Происшествия 18 июня 2023, 18:11 Москвич во время спора облил друга водкой и поджег Shot: мужчина поджег приятеля на юго-западе Москвы, предварительно облив его водкой РИА «Новости»

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Житель Москвы серьезно пострадал от рук знакомого, который вылил ему на голову водку и поджег. Мужчину доставили в реанимацию с ожогами более чем половины тела, сообщил Telegram-канал Shot.

В столице на Большой Академической улице двое молодых людей распивали алкоголь в квартире. С утра между ними возник спор. Вскоре один из мужчин, не найдя нужных доводов, взял бутылку водки и вылил содержимое на голову оппоненту. Затем, схватив зажигалку, поджег товарища. Осознав произошедшее, он принялся тушить друга.

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Пострадавшего увезли в больницу имени Иноземцева и поместили в ожоговое отделение. Медики диагностировали у него ожоги 55% тела. Сейчас в ситуации разбираются правоохранители, началась проверка по факту произошедшего.

Ранее подожженному сверстником подростку удалили ткани на спине и плечах в Москве.